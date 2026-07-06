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ESTELIONATO

Golpe do intermediário faz vítima perder R$ 5 mil em Arapongas

Falso vendedor clonou anúncio de motocicleta nas redes sociais e enganou as duas partes da negociação

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 07:07:27 Editado em 06.07.2026, 07:17:30
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Golpe do intermediário faz vítima perder R$ 5 mil em Arapongas
Autor Vítima tentava comprar motocicleta ao cair em golpe - Foto: Divulgação

Uma pessoa perdeu R$ 5 mil após cair em um golpe virtual envolvendo a compra de uma motocicleta, na tarde deste domingo (5), no Conjunto Ulisses Guimarães, em Arapongas. O crime, conhecido popularmente como "golpe do intermediário", mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (06) em Apucarana

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A fraude começou quando um criminoso publicou o anúncio de uma motocicleta em uma rede social, sem a autorização da verdadeira proprietária. Atuando como um falso negociador, o golpista passou a conversar separadamente com a dona do veículo e com o comprador interessado. Usando de muita persuasão, ele fez com que ambos acreditassem que a transação era segura e legítima.

Convencido de que estava fazendo um bom negócio, o comprador realizou duas transferências via PIX, que totalizaram o valor de R$ 5 mil, direto para a conta bancária indicada pelo criminoso. A fraude só foi descoberta quando o comprador foi até o endereço da proprietária para buscar a moto. No local, os dois conversaram e perceberam que a dona do veículo não havia recebido nenhum dinheiro e que não conhecia o suposto vendedor.

Assim que os pagamentos foram confirmados, o golpista apagou todas as conversas do aplicativo de mensagens e bloqueou os contatos das vítimas, desaparecendo sem deixar rastros. O comprador informou aos policiais que já entrou em contato com o seu banco para tentar contestar a operação e pedir o bloqueio do dinheiro transferido.

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A PM registrou o caso e encaminhou as informações para a Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.

Alerta

Para evitar que mais pessoas caiam nesse tipo de crime, as autoridades reforçam a orientação de segurança: ao comprar ou vender produtos pela internet, trate sempre diretamente com a pessoa envolvida. Desconfie de terceiros "intermediando" o negócio e nunca faça pagamentos antes de checar pessoalmente a veracidade do anúncio, a situação do bem e a identidade de quem está recebendo o dinheiro.

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