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ESTELIONATO

Golpe da venda de carro na internet deixa prejuízo de R$ 6,5 mil em Arapongas

Negociação em aplicativo terminou na delegacia após o comprador transferir o valor para a conta bancária de um estelionatário

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Golpe da venda de carro na internet deixa prejuízo de R$ 6,5 mil em Arapongas
Autor A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30 para atender as vítimas - Foto: Agência Brasil

Uma negociação de compra e venda de veículo terminou em prejuízo na tarde desta sexta-feira (25) em Arapongas, no norte do Paraná. Uma pessoa perdeu R$ 6.500 ao cair no golpe do falso intermediador durante a tentativa de compra de um carro por meio de uma plataforma de vendas online (Marketplace).

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30 para atender as vítimas, na região do bairro Flamingos. No local, o comprador e o verdadeiro dono do veículo relataram que estavam negociando um Volkswagen Golf. No entanto, um criminoso se aproveitou do anúncio original para se passar pelo vendedor e conduzir a negociação de forma paralela.

A fraude só foi confirmada no momento da finalização do negócio. Acreditando estar pagando pelo automóvel, o comprador realizou transferências via Pix que totalizaram R$ 6,5 mil. O dinheiro, no entanto, foi parar na conta bancária do golpista.

Após perceberem o crime, os envolvidos chamaram as autoridades. A equipe policial militar registrou o caso, orientou as vítimas sobre os próximos passos e encaminhou os dados da ocorrência para a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, que ficará responsável pela investigação para tentar identificar e localizar o autor da fraude.

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ARAPONGAS fraude GOLPE veículo venda online
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