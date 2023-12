Golden Phoenix: conheça o time de futebol americano de Arapongas

O interesse dos brasileiros pelo futebol americano vem crescendo de maneira expressiva nos últimos anos. De acordo com o estudo do Ibope Repucom, hoje o pais já possui mais de 35 milhões de fãs do esporte. Uma representação dessa paixão pode ser vista em Arapongas, no norte do Paraná, com o Arapongas Golden Phoenix, o time de futebol americano da cidade.

continua após publicidade

LEIA MAIS - De geração em geração, famílias de trabalhadores movem polo moveleiro

A equipe completou três anos em 2023, mas a sua origem foi em Cambé, também no norte do Paraná, quando ainda era conhecida por outro nome: Norte Paraná.

continua após publicidade

Muito jogadores que faziam parte do Norte Paraná já eram de Arapongas e estavam encabeçando o projeto. Isso fez com que os integrantes achassem por bem mudar a sede para Arapongas, o que aconteceu em 2020. Junto com a mudança de sede, veio também o novo nome. Assim surgia o Arapongas Golden Phoenix.

Segundo Eduardo Martines, coordenador ofensivo e também integrante da diretoria do clube, o apoio do poder público da cidade foi muito importante para a estabilização da equipe. “Esses jogadores que vieram conversaram com o prefeito Sérgio Onofre e com o vereador Levi, que abraçaram a ideia, e fizeram uma parceria para trazer o time para Arapongas. Isso foi determinante para construir toda a estrutura que a gente tem na cidade”, disse.

Foto por Reprodução Golden Phoenix em amistoso contra o Black Rams de Campo Mourão

continua após publicidade

Dentre as pessoas que integravam o Norte Paraná, duas delas tiveram papeis fundamentais para ida do time para Arapongas: Anderson Ricardo Rosa (Dersão) e Bruno Bana, atuais presidente e vice-presidente do time, respectivamente.



A equipe foi crescendo e hoje o time conta com 62 integrantes, sendo praticamente todos atletas, mas que ao mesmo tempo possuem cargos na diretoria da equipe, além de funções administrativas. Dentre esses, a maioria são atletas de Arapongas e Apucarana, mas o time conta também com integrantes de Londrina, Cambé, Rolândia e Astorga.

Todos esses atletas se reúnem com frequência para os treinamentos, que ocorrem em um campo do Centro Social Urbano (CSU), cedido pela secretaria de esportes de Arapongas. O local é usado e também cuidado pelo time. “Todo mês a gente faz a pintura dele, a gente cuida e usa a estrutura dele como centro de treinamento. Nesse campo os treinos são de sábado e domingo, exceto quando está chovendo, que nesse caso o treino acontece em um campo de society no Jardim Interlagos”, explica Eduardo.

continua após publicidade

Mas a rotina do Golden Phoenix não é só treinamentos. A equipe jogou e ganhou dois amistosos em 2023. No primeiro, disputado em Arapongas, e que representou o primeiro jogo de futebol americano da história da cidade, o time venceu o Black Rams de Campo Mourão por 38 a 12. Já no segundo, a equipe foi até a cidade de Ponta Grossa e venceu o Ponta Grossa Phantoms, atuais campeões da Copa Paraná, pelo placar de 20 a 12.

Foto por Reprodução Golden Phoenix em amistoso contra o Ponta Grossa Phantoms

continua após publicidade

No primeiro amistoso, realizado em Arapongas, no campo do antigo Sesi, diversas autoridades da cidade e mais de mil torcedores compareceram no espetáculo. O acolhimento do público e a grande presença das pessoas surpreenderam os organizadores.

“Para gente superou de longe todas as expectativas. Para se ter uma ideia, foi passado para a gente que a arquibancada onde teve o jogo, comporta mil pessoas, mas em determinado momento do jogo, não tinha mais espaço na arquibancada e tinha gente no alambrado. Então foi uma surpresa muito grande. E todo o feedback que eu recebi depois do jogo foi positivo”, comentou Eduardo.

Foto por Reprodução Golden Phoenix em amistoso contra o Black Rams de Campo Mourão

Com a empolgação dos bons desempenhos nos dois jogos realizados em 2023, o Golden Phoenix planeja voos mais altos em 2024. Embora ainda a ideia da equipe não seja já disputar o campeonato paranaense, que acontece no primeiro semestre do ano, o time irá jogar a Copa Paraná no segundo semestre. E a expectativa, de acordo com os organizados, é de conquistar o título para a cidade.

Siga o TNOnline no Google News