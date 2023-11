GMs em curso de formação participam de ato cívico no Paço Municipal

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta quinta-feira (30), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhou um ato solene realizado em frente ao Paço Municipal. Na oportunidade, os alunos da Escola da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), aprovados durante o último concurso público, efetuaram um ato cívico, com execução do Hino Nacional e Hino Municipal.

Também estiveram presentes o secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, demais secretários da cidade, vereadores da base aliada e outros servidores públicos. "Unindo a comunidade em um momento de respeito e amor à pátria. Este ato simbólico destaca o comprometimento dos guardas municipais, não apenas com a segurança, mas também com os valores e a identidade local", mencionou o secretário Argati.

O ato solene teve como objetivo fortalecer os laços entre a população e os novos agentes de segurança, promovendo um sentimento de pertencimento e cooperação. "Tudo isso integra a metodologia aplicada durante o curso de formação dos nossos novos gm’s. A cada dia executados atividades teóricas e práticas, na certeza de que teremos bons profissionais", falou o superintendente da GMA, GM Micheletti.

O Curso de Formação conta com grade curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), além de apresentações em grupo, treinamentos e demais atividades. Conforme a Sestran, o curso conta com carga horária de 1.070 horas – com uma duração de quatro meses.



