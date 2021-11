GMA realiza ações para combate de violência contra a mulher

Da Redação

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA) realizou ações de combate à violência contra a mulher nesta quinta-feira (25). Esta data marca também outra campanha internacional: “16 dias de ativismo pelo fim da violência doméstica”.

continua após publicidade .

Todo o movimento acompanha também o dia da luta dos homens pelo fim da violência doméstica contra a mulher (Dia do Laço Branco) – a ser celebrado no dia 06 de dezembro e também o Dia dos Direitos Humanos – celebrado em 10 de dezembro.

Com ações de conscientização, equipes da GMA repassaram orientações, distribuição de materiais informativos em forma de cartas. O ato ocorreu na Avenida Arapongas, área central. “ Entregamos para a população uma mensagem em forma de carta, com várias informações e reflexões sobre este crime que vem destruindo as famílias de todas as classes sociais”, explicou a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GM Denice Amorim. Cartazes com orientações e telefones para atendimentos também foram colocados em diversos espaços públicos.

continua após publicidade .

Cronograma

A campanha internacional de combate à violência contra a mulher segue no decorrer dos próximos dias. As ações incluem visita técnica à Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência, do município de Londrina, palestras no CRAS Del Condor; no dia 29/11 e no CRAS Zona Sul; no dia 01/12, entre outras atividades. O secretário da pasta, Paulo Argati, explica que o intuito é o de envolver cada vez mais a sociedade no combate e prevenção dos crimes contra mulheres. “ Será feita também uma campanha voltada para os condomínios de nosso município, conforme a lei Estadual nº 20.145 que determina capacitação dos profissionais de portarias dos condomínios sobre a violência contra a mulher entre outras ações correlatas”, disse.



Dados

continua após publicidade .

Ainda conforme a Patrulha Maria da Penha, de janeiro a outubro deste ano, 480 atendimentos foram efetuados em casos de violência, sendo 10 prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva e 34 descumprimentos relatados nas visitas de acompanhamento às vítimas.

Canais para denúncias - Arapongas conta com canais específicos para as denúncias em casos de violência doméstica. São eles:

- Delegacia da Mulher de Arapongas:

continua após publicidade .

Telefone: 3278-2209 – Esse número serve para o envio de whatsapp.

- Polícia Militar:

continua após publicidade .

Disque 190 – Nos casos em que não houver medida protetiva.

- Guarda Municipal:

Disque 153 ou 0800-645-9060 – Nos casos em que houver medida protetiva.

- Ramais diretos: 180 e 181.