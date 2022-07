GMA: Homenagens e novos investimentos marcam os 14 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Setran), realizou nesta sexta-feira (08) uma solenidade em comemoração aos 14 anos da criação da Guarda Municipal de Arapongas (GMA).

continua após publicidade .

O ato ocorreu no Auditório Municipal, contando com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, e do secretário da pasta, Paulo Argati. “É um dia importante e festivo. Comemorar este 14º aniversário da GM mostra o quão importante é o comprometimento da administração pública e integração com as demais forças de segurança que faz com a nossa GM cresça cada dia mais. Agradecemos toda a corporação. E seguimos sendo exemplo para todo o Paraná”, frisou Argati.



Reforçando a relevância dos serviços prestados ao longo dos anos, Onofre mencionou investimentos que contribuirão para maior qualidade de todo o efetivo, entre eles, a construção da sede própria da Guarda Municipal. A obra, que já conta com projeto elaborado, será instalada em um terreno com 10 mil m², localizado entre as Ruas Atingau, Negaça e Capitão do Mato.

continua após publicidade .

A GMA contará, ainda, com a aquisição de mais cinco viaturas, armamento e contratação de novos GM’s, aprovados no último Concurso Público. “Nossa GM é uma das melhores do Paraná. E nós estamos reforçando os investimentos. Com a compra de novas viaturas e armamento, além do chamamento de novos Gm’s, por meio do último concurso público. E um desafio ainda maior: a construção de um quartel para a GM. O projeto já existe. Estamos orçando e logo daremos o pontapé inicial”, mencionou o prefeito. Sérgio Onofre foi homenageado e reconhecido pelo trabalho junto à segurança pública municipal.

A celebração foi marcada, também, pela entrega de insígnias para 35 guardas municipais que completaram 10 anos de formação. O item passa a compor o uniforme. Para a GM Edineia Carvalho foi um dia muito especial. “Um momento muito significativo para todos nós. Há 10 anos nosso grupo ingressou na GMA, e me sinto lisonjeada em fazer parte desta corporação”, mencionou.

Participaram do evento o comandante da 7ª CIPM, major Israel Aparecido de Carvalho, o superintendente interino da GMA, Antônio Umbelino, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública e Bem Estar (Conseg), Wesley Squilino, representando o Conselho Municipal de Trânsito e Segurança, Patrícia Costa, presidente do Conselho Municipal sobre Drogas, Tânia Aparecida, Corpo de Bombeiros, secretários municipais, vereadores da base aliada, presidente do Grupo de Escoteiros Pássaros da Paz, Fabrício Garcia e demais representantes de entidades e clubes de serviço.

continua após publicidade .





Saiba mais sobre a GMA

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA) foi criada em 13 de abril de 2006 – conforme a Lei Municipal nº 3276/2006, tendo sua primeira formação em 28 de junho de 2008. Atualmente, o efetivo conta com 82 GM‘s; sendo 11 mulheres e 71 homens. Entre os princípios essenciais estão: a proteção ao patrimônio público, bens e serviços, instalações públicas municipais e meio ambiente, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. A GMA tem como compromisso a evolução da comunidade na busca pela paz social.

continua após publicidade .

Para melhor atender a comunidade, a GMA se divide em setores. São eles: Rádio Patrulha, Centro de Comando Operacional, Vídeo Monitoramento, Reserva de Armamento, Trânsito, Coordenadoria de Educação para o trânsito, Departamento Antidrogas, Patrulha Escolar, Patrulha Ambiental, Patrulha Maria da Penha, Grupo de Apoio Tático (GAT) e Canil.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News