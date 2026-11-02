GM recupera em Arapongas caminhonete furtada em Maringá

Motorista com histórico policial foi preso em flagrante perto do cemitério municipal após não apresentar documentos do veículo.

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas recuperou, na manhã desta segunda-feira, uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido furtada na cidade de Maringá no início do mês passado. O veículo foi interceptado enquanto trafegava nas proximidades do cemitério municipal e o motorista foi preso em flagrante.

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A ação ocorreu durante o reforço de segurança para o feriado de Finados. De acordo com o guarda municipal Hamilton, as equipes já possuíam informações prévias de que o veículo, que circulava pela região, poderia ter origem criminosa. O condutor abordado já é conhecido no meio policial.

"Durante a verificação dos sinais identificadores, foi constatado que a mesma é produto de furto, foi furtada na cidade de Maringá no começo do mês passado", detalhou o GM Hamilton.

No momento da abordagem, não foram encontrados outros itens ilícitos no interior do veículo. O motorista estava acompanhado de alguns familiares, que foram identificados e liberados ainda no local pela equipe da Guarda Municipal.

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Ao ser questionado sobre a origem da Hilux, o homem tentou justificar a posse. "Ele assumiu ter comprado essa caminhonete numa cidade vizinha aqui, porém não apresentou documentação, nada do tipo. Então, foi dada voz de prisão a ele e encaminhado aqui para a delegacia de Arapongas", concluiu o guarda.

O suspeito agora deve responder pelo crime de receptação, e a caminhonete ficará à disposição da Polícia Civil para os trâmites de devolução ao proprietário legal.