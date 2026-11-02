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RECEPTAÇÃO

GM recupera em Arapongas caminhonete furtada em Maringá

Motorista com histórico policial foi preso em flagrante perto do cemitério municipal após não apresentar documentos do veículo.

Escrito por Da Redação
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GM recupera em Arapongas caminhonete furtada em Maringá
Autor Foto: Guarda Municipal Arapongas

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas recuperou, na manhã desta segunda-feira, uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido furtada na cidade de Maringá no início do mês passado. O veículo foi interceptado enquanto trafegava nas proximidades do cemitério municipal e o motorista foi preso em flagrante.

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A ação ocorreu durante o reforço de segurança para o feriado de Finados. De acordo com o guarda municipal Hamilton, as equipes já possuíam informações prévias de que o veículo, que circulava pela região, poderia ter origem criminosa. O condutor abordado já é conhecido no meio policial.

"Durante a verificação dos sinais identificadores, foi constatado que a mesma é produto de furto, foi furtada na cidade de Maringá no começo do mês passado", detalhou o GM Hamilton.

No momento da abordagem, não foram encontrados outros itens ilícitos no interior do veículo. O motorista estava acompanhado de alguns familiares, que foram identificados e liberados ainda no local pela equipe da Guarda Municipal.

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Ao ser questionado sobre a origem da Hilux, o homem tentou justificar a posse. "Ele assumiu ter comprado essa caminhonete numa cidade vizinha aqui, porém não apresentou documentação, nada do tipo. Então, foi dada voz de prisão a ele e encaminhado aqui para a delegacia de Arapongas", concluiu o guarda.

O suspeito agora deve responder pelo crime de receptação, e a caminhonete ficará à disposição da Polícia Civil para os trâmites de devolução ao proprietário legal.

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ARAPONGAS caminhonete recuperada furto de veiculo GUARDA MUNICIPAL receptação segurança pública
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