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ARAPONGAS

GM orienta usuários de patinetes e scooters sobre equipamentos de segurança

Ação ocorre após uma série de acidentes envolvendo esse tipo de veículo, um deles com morte

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 15:59:14 Editado em 06.07.2026, 15:59:07
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GM orienta usuários de patinetes e scooters sobre equipamentos de segurança
Autor Foto: reprodução

A Prefeitura de Arapongas (PR), por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (SESTRAN), promoveu na manhã desta segunda-feira (6) uma ação de conscientização voltada aos usuários de patinetes e scooters elétricas. A ação ocorreu na Rua Rouxinol, em frente à Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos, com o objetivo de orientar os condutores sobre o uso correto dos equipamentos de segurança e o cumprimento das normas de circulação. A ação ocorre após uma série de acidentes envolvendo esse tipo de veículo, um deles com morte.

- LEIA MAIS: Arapongas registra novo acidente envolvendo patinete elétrico

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Durante a ação, Guardas Municipais realizaram abordagens educativas a usuários que transitavam sem os equipamentos de proteção obrigatórios, reforçando a importância da utilização desses itens para a prevenção de acidentes e a preservação da integridade física dos condutores, conforme dispõe a legislação municipal Lei nº5.480/2026. O município já registrou sete acidentes com esse tipo de veículo, sendo que um deles resultou em morte.


GM orienta usuários de patinetes e scooters sobre equipamentos de segurança
AutorFoto: reprodução

MULTA

Neste primeiro momento, as abordagens têm caráter orientativo, com a emissão de advertências aos usuários que forem flagrados em desacordo com as normas. Em caso de reincidência, será aplicada multa no valor de R$ 150,00. Quando o infrator for menor de idade, a penalidade será vinculada ao CPF dos pais ou responsáveis legais. Já para maiores de idade, a multa será emitida no CPF do próprio condutor.

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O secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Sérgio Argati, ressaltou que a fiscalização continuará sendo realizada em diferentes pontos da cidade. "Nosso principal objetivo é preservar vidas. Estamos orientando os usuários para que compreendam a importância do uso dos equipamentos de segurança e do respeito às normas de circulação. As equipes da Guarda Municipal continuarão realizando patrulhamentos e abordagens em diversos locais do município. Quem estiver utilizando patinetes ou scooters elétricas de forma irregular será orientado e, nos casos de reincidência, estará sujeito às penalidades previstas", afirmou.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito informa que a colaboração dos usuários é fundamental para tornar o trânsito mais seguro, contribuindo para a redução de acidentes e para uma convivência mais harmoniosa entre pedestres, ciclistas e condutores de veículos.


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