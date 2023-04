GM interrompe festa com menores e bebidas alcoólicas em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio

A Guarda Municipal de Arapongas, norte do Paraná, interrompeu uma festa com a presença de menores consumindo bebidas alcoólicas. A situação foi registrada por volta das 23 horas de sábado (1º) em uma chácara localizada no município,

continua após publicidade .

Segundo informações da GM, a equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar para prestar apoio durante a averiguação de uma denúncia sobre a presença de menores em uma festa realizada na zona rural. No local, os agentes encontraram diversos menores consumindo bebidas alcoólicas.

- LEIA MAIS: Menores são flagrados e retirados de boate em Arapongas

continua após publicidade .

O Conselho Tutelar entregou os adolescentes aos seus respectivos responsáveis e a Guarda Municipal encaminhou a pessoa que organizou a festa para a 17ª Subdivisão Policial (SDP). O número de menores encontrados na festa não foi divulgado pela GM.

Siga o TNOnline no Google News