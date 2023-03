GM identifica pessoa responsável por descartar resíduos em Arapongas

Da Redação

A Guarda Municipal de Arapongas, cidade do norte do Paraná, recebeu denúncias de que alguns resíduos sólidos foram descartados irregularmente em um fundo de vale, mais especificamente, na rua Periquito Estrela, próximo ao Parque das Nações, no Jardim Imperial.

Uma equipe da GM compareceu ao endereço, por volta das 7h25 dessa sexta-feira (3), e constatou que alguns itens, como coberta, saco plástico e gavetas, foram deixados às margens da via pública.

A corporação informou que a pessoa responsável por ter deixado o material no local já foi identificada, pois, junto das denúncias, recebeu fotos e um vídeo. As imagens mostraram que os objetos foram retirados do interior de um veículo Ford Ka vermelho.

Os agentes realizaram uma consulta no sistema e encontraram os dados da proprietária do automóvel. Essas informações serão utilizadas para que as devidas providências sejam tomadas.

