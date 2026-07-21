GM flagra venda de drogas e apreende mais de 200g de cocaína

Ocorrência no Jardim Panorama começou com a abordagem de um usuário em um patinete e revelou esquema para quitar dívida de motocicleta

Uma ação de patrulhamento no bairro Jardim Panorama, em Arapongas terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas e a apreensão de aproximadamente 215 gramas de cocaína no final da tarde desta segunda-feira (20). A ocorrência também resultou na condução à delegacia de um usuário que havia acabado de comprar entorpecentes no local.

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A intervenção da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Arapongas, começou por volta das 17h10, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. Agentes de segurança que faziam rondas preventivas notaram um homem em atitude suspeita guardando algo no bolso e saindo de uma casa de patinete. Como o imóvel já era alvo de denúncias por venda de entorpecentes, a equipe decidiu fazer a abordagem.

Com o rapaz, foi encontrada uma porção de cocaína. Ele confessou à equipe que era usuário e confirmou ter comprado a droga na residência de onde havia acabado de sair.

Diante da confirmação do crime e das denúncias anteriores, os agentes foram até o endereço apontado. O portão estava entreaberto e o morador autorizou a entrada da equipe policial no imóvel. No interior da casa — onde também estavam a esposa do suspeito e um bebê recém-nascido —, o homem admitiu ter drogas e entregou duas porções de cocaína embaladas de forma idêntica àquela apreendida com o usuário na rua.

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Em seguida, o morador levou os agentes até a cozinha e mostrou uma lata escondida no armário. Dentro dela, havia mais uma grande quantidade de cocaína, que totalizou cerca de 215 gramas, além de duas balanças de precisão e várias embalagens plásticas vazias, usadas para preparar o produto para a venda. O homem assumiu toda a responsabilidade pelo material ilegal, afirmando que sua esposa não sabia de nada.

Aos agentes, o morador deu uma justificativa curiosa para o crime: disse que estava apenas guardando os entorpecentes para uma mulher, com o objetivo de perdoar uma dívida referente à compra de uma moto. Essa dívida, segundo ele, seria com o marido dessa mulher, um homem que atualmente cumpre pena no sistema prisional justamente pelo crime de tráfico de drogas.

O morador foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, junto com os entorpecentes, as balanças e o usuário abordado no início da ocorrência, para que as providências legais cabíveis fossem tomadas.