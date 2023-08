GM encontra revólver embaixo de pote de temperos em Arapongas

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas, no Norte do Paraná, recuperou uma motocicleta e um aparelho celular furtados e apreenderam uma arma de fogo e maconha na tarde desta terça-feira (22). O caso foi registrado no bairro Jardim Alto da Boa Vista. O revólver calibre .22 estava embaixo de um pote de temperos.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 17h34, os agentes realizavam um patrulhamento pela Rua Noivinha Branca, quando se depararam com uma moto Falcon no quintal de uma residência. Os GMs decidiram parar e conferir os dados do veículo, já que a placa estava bastante torta.

A proprietária da casa informou que a motocicleta era do namorado dela. Nada de irregular foi constatado, então os guardas municipais apenas pediram os documentos da mulher para registrar o caso. No entanto, quando ela foi buscá-los dentro da residência, um dos GMs percebeu uma outra motocicleta em um dos cômodos.

Ao checarem a placa, as autoridades perceberam que o modelo e o ano não batiam. Com base na numeração do motor, foi constatado um alerta de roubo na data anterior, segunda-feira (21). Embaixo da moto também foi encontrado uma outra placa "fria".

Diante dos fatos, os agentes realizaram buscas pelo imóvel e encontraram uma porção de maconha, que totalizou 3,1 gramas. Um aparelho celular Samsung J5 Prime também foi localizado. Segundo o B.O., o smartphone também seria mercadoria de roubo. Além disso, uma revólver calibre .22 com quatro munições intactas foi encontrado debaixo de um pote de temperos.

A responsável pela casa disse que a motocicleta foi entregue na casa por um casal de amigos do namorado dela. Ela foi conduzida até a Delegacia de Polícia para os demais procedimentos necessários, sem a necessidade de uso de algemas.



