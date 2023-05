GM e PM: foragidos da Justiça são presos em Arapongas

Da Redação

Prisões ocorreram na terça e madrugada desta quarta

Três homens que eram procurados pela Justiça foram presos em Arapongas. A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pelo Bairro San Rafael e abordou um rapaz, na manhã desta terça-feira (16).

Conforme a PM, contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de roubo agravado. O segundo suspeito foi abordado pela Guarda Municipal (GM) no Jardim Aeroporto, no final da manhã de terça.

Ele era procurado pelo crime do artigo 217º do Código Pena - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos -. O rapaz reagiu à prisão e tentou retirar a arma do coldre do guarda.

A outra prisão aconteceu no começo da madrugada desta quarta-feira (17). A Guarda Municipal abordou um rapaz na Conjunto Flamigos, contra ele havia um mandado de prisão expedido em 09 de fevereiro de 2023 pela terceira Vara Cumulativa de Presidente Venceslau, do Estado de São Paulo, o crime que ele cometeu não foi repassado.

Todos os presos foram levados para a delegacia de Rolândia.

