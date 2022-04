Da Redação

GM é acionada após paciente desacatar médica na UPA

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas foi acionada na noite desta sexta-feira, 22, por volta das 23h, para atender a uma situação de desacato na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A equipe foi acionada pela médica plantonista que relatou ter sofrido agressões verbais de um paciente de 63 anos. Segundo o relato, o homem, ao ser atendido, disse que necessitava de transferência urgente para o Honpar ou Londrina, e que precisava de uma cirurgia devido a uma doença grave, porém ao ser questionado sobre o encaminhamento, ele não soube dizer, nem sobre o tipo de cirurgia. Ele também não sabia informar por qual doença grave seria acometido.

No momento do atendimento, não foi registrada nenhuma alteração em seu estado de saúde e ao ser informado pela médica que não seria possível tal encaminhamento, haja visto a falta de informações, o homem se alterou, demonstrando irritabilidade e passou a desferir palavras de baixo calão contra a médica. Em seguida ele saiu do local.

As características do homem foram repassadas para as equipes, mas ele não foi localizado.