GM de Arapongas resgata ave silvestre em quintal de residência; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas resgatou e realizou a soltura de uma ave silvestre que foi encontrada no quintal de uma residência localizada no bairro Casa Família Arapongas. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (28).

📰 LEIA MAIS: Grupo completa 5 anos e ciclistas fazem passeio especial em Apucarana

continua após publicidade

De acordo com relatório da GM, a ave da espécie Inhambú havia sido acuada pelos cães que vivem na casa. O caso aconteceu na Rua Tanatau. No endereço, os guardas municipais conseguiram realizar a captura com segurança.

Um vídeo feito pela corporação mostra o momento da soltura da ave, que aconteceu em uma área rural da cidade. O local escolhido pela equipe foi um trecho de vegetação nativa, habitat ideal a espécie.

continua após publicidade

Assista:

Reprodução/GM Arapongas

Siga o TNOnline no Google News