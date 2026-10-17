GM de Arapongas relata falha de comunicação devido à queda de energia na área central

Apesar do contratempo, o atendimento à população não foi interrompido e os números de emergência funcionam normalmente

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA) informou que o seu sistema de comunicação está temporariamente comprometido devido a problemas elétricos registrados na área central da cidade e nas instalações do próprio prédio da corporação. A falha estrutural, no entanto, não paralisou os serviços prestados à comunidade e as equipes seguem monitorando as ocorrências locais.

-LEIA MAIS: Lona de R$ 1 mil é furtada de trailer no centro de Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da instabilidade técnica na rede, a direção da guarda tranquiliza os moradores e ressalta que os canais de atendimento continuam os mesmos e estão aptos para receber demandas. A orientação oficial é que, em caso de necessidade, a população não hesite em procurar a corporação pelas vias de contato habituais, que seguem operando de maneira ininterrupta.

Para solicitar apoio ou realizar denúncias, os cidadãos podem utilizar o número 153, exclusivo para chamadas de emergência. Além disso, o contato também pode ser feito através do telefone fixo pelo número (43) 3902-1010 ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, acionando o número (43) 99180-0073.

