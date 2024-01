GM de Arapongas registra aumento de casos de violência contra mulher

A Secretaria de Segurança já prepara o lançamento do Plano Municipal de Segurança 2024

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), divulgou nesta quarta-feira (10) o balanço de serviços realizados pela Guarda Municipal (GM) ao longo de todo o ano de 2023. O relatório traz os números das ocorrências e atendimentos prestados pelo efetivo, dividido em diversos setores.

De acordo com o secretário da Segurança, Paulo Argati, foram registradas 8.455 ocorrências. Do total, destacaram-se 1.242 atendimentos do grupamento escolar, 751 registros de ocorrências e serviços ambientais, 507 atendimentos prestados por meio da Patrulha Maria da Penha, 214 ocorrências criminais diversas, 56 foragidos presos, 22 veículos recuperados e seis armas apreendidas.

"Notamos um aumento nas denúncias de violência contra mulheres, crime que infelizmente ainda acomete muitas vítimas em todo o país. Em Arapongas, esse aumento de registros junto à Patrulha Maria da Penha também se dá pela rede de apoio especializada que o município tem, fazendo com que as vítimas se sintam mais encorajadas a denunciar", explicou Argati. Ainda conforme o secretário, todas as denúncias são registradas e apuradas, levando para a aplicação das medidas cabíveis.

Arapongas tem trabalhado no combate e repressão de diversos crimes, entre eles os que afetam o público feminino. O município atua em linha de frente, por meio de equipes especializadas. São elas: Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal – Patrulha Maria da Penha, Delegacia da Mulher e Casa de Aguardo, além de projetos das secretarias coligadas e campanhas.

Plano 2024

A Prefeitura de Arapongas já estrutura o Plano Municipal de Segurança 2024, que deve ser lançado no próximo dia 2 de fevereiro. Na oportunidade, as forças de segurança da cidade se reunirão para debater os dados de 2023.

Existente desde 2017, o projeto estabelece diretrizes da segurança e planejamento estratégico através da ampliação dos serviços integrados da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Comunitário de Segurança, executando trabalhos preventivos e educativos que consistem, sobretudo, na diminuição dos índices de criminalidade.



