GM de Arapongas recebe 72 coletes balísticos

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA), com apoio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), recebeu 72 novos coletes balísticos de alta tecnologia. A entrega dos coletes foi feita pelo prefeito Sérgio Onofre nesta sexta-feira (10).

O ato contou com a presença do vice, Jair Milani, do presidente da Câmara de Vereadores, Rubão, do secretário da Sestran, Paulo Argati e do diretor de Trânsito, Major Gussi. Segundo Argati, outras 288 capas para coletes também foram compradas.

Os investimentos foram de mais de R$ 96 mil, através de recursos próprios. “Renovamos os nossos coletes que são de uso fundamental para a segurança dos GM’s. Já faremos as entregas dos itens, garantindo uma proteção de qualidade”, disse.

De acordo com Onofre, ainda neste ano novos investimentos serão feitos para a Guarda Municipal. “O município já está providenciando o processo licitatório para a compra de novo armamento – pistolas 9mm, ainda para este ano. Investir em segurança é fundamental, e assim temos feito. Nossa GMA merece toda a atenção e respeito. O que resulta também na qualidade da segurança pública do município”, salientou.