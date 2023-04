GM de Arapongas realiza treinamento para Controle de Distúrbios Civis

Da Redação

Nesta quinta-feira, 27, guardas municipais de Arapongas participaram de um treinamento voltado para o controle de distúrbios civis (CDC) e emprego do uso de armamento menos letal (impacto controlado, físicos e químicos). O curso foi ministrado pelo secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, que também é subtenente da reserva da Polícia Militar (PM), além do diretor da Diretran, major Gussi, e do GM Fechio.

A capacitação habilitou 16 guardas municipais. Segundo Argati, o treinamento integra a carga horária exigida anualmente por parte da Polícia Federal (PF) em relação às Guardas Municipais. “É uma atividade intensa e que requer muito esforço físico e psicológico dos nossos guardas municipais. Foi uma capacitação de muita aprendizagem, incluindo domínio técnico e outras habilidades”, falou Argati.

Ele explicou ainda que este tipo de treinamento visa habilitar os agentes de segurança a operar em situações críticas que envolvam uma demanda qualificada, uso de equipamentos e treinamento próprio. Na ocasião, foram usados agentes químicos como granadas de efeito moral, lacrimogêneo, pimenta e granadas de luz e som, além de munição de impacto controlado (não letal), visando causar efeito psicológico na dispersão dos causadores de motim.

“É algo bem abrangente, trazendo assuntos referentes à legislação, emprego e utilização destes equipamentos em situações de distúrbios civis, aglomerações, manifestações e afins”, acrescentou Argati.

