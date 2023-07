GM de Arapongas prende três suspeitos de tráfico durante a madrugada

Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (11), em Arapongas, no Norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 01h15, quando uma equipe da Guarda Municipal realizava um patrulhamento pelo Jardim Columbia.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas municipais receberam denúncias e abordaram uma mulher que já é conhecida no meio policial. Enquanto as autoridades falavam com ela, outras duas pessoas saíram de dentro da residência da mulher e também foram abordadas.

A dona do imóvel permitiu a entrada dos GMs e, no local, foram encontrados 15,4 gramas de maconha espalhadas em diversos cômodos, R$ 483 em notas diversas, sete porções de cocaína totalizando 1,6 gramas, duas lâminas de barbear com resquícios da droga, além de cinco balanças de precisão. Também foram apreendidos cinco aparelhos celulares.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

