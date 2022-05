GM de Arapongas prende traficante no Conjunto Palmares

Da Redação

Um homem que estava vendendo drogas na região do Conjunto Palmares em Arapongas foi preso na noite desta terça-feira (24). A Guarda Municipal apreendeu maconha na casa do suspeito, que confessou que estava vendendo entorpecentes há quase um mês.

Conforme a GM, o homem é conhecido no meio policial e, em seis meses, já foi preso três vezes. Ele desobedeceu a ordem de abordagem e a equipe flagrou algo caindo do bolso dele. Os guardas encontraram no chão, uma balança de precisão.

Os GMs foram até a casa onde ele entrou e encontraram uma porção de maconha dentro de um tênis. Após buscas, um tablete da mesma droga, que pesou 503 gramas foi localizado.

O homem, de acordo com a GM, confessou que estava vendendo drogas naquela região. Ele foi detido mais uma vez.