GM de Arapongas prende suspeitos com cocaína e maconha

A Guarda Municipal de Arapongas apreendeu cocaína e maconha na noite de terça-feira (15). Três homens foram presos por tráfico de drogas, no Jardim Cultura, por volta das 21h30.

A equipe realizava patrulhamento pela Rua Curiango Claro, quando flagrou um homem de 25 anos, em atitude suspeita. Ele foi abordado, durante revista foi encontrado R$737 e o rapaz não soube explicar a origem do dinheiro.

A GM foi até a casa do suspeito e com apoio do cão de faro Zeus, uma arma falsa e drogas foram encontradas. O simulacro estava debaixo do travesseiro, no sofá estavam 23 porções de cocaína.

A GM encontrou no quintal mais 12 porções de maconha. Em um outro endereço, na Vila São João, os guardas localizaram mais cinco embalagens de pasta base de cocaína que pesaram 250 gramas, além de uma balança de precisão.

Os envolvidos, três homens, foram presos. Veja:

