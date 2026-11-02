GM de Arapongas prende suspeito de tráfico "delivery" e apreende drogas e munição de uso restrito

Um homem suspeito de atuar no tráfico de drogas na modalidade "delivery" foi preso na noite desta segunda-feira (2) por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Arapongas. A prisão em flagrante ocorreu após o jovem ser interceptado conduzindo uma motocicleta e ser flagrado com porções de maconha, comprimidos de ecstasy, uma munição de calibre restrito e uma balança de precisão.

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A ação teve início durante um patrulhamento preventivo pelas ruas da região do bairro Padre Chico. O guarda municipal Florencio explicou que o veículo conduzido pelo suspeito já era alvo de investigações. "Quando descemos pela Rua Águias, já próxima à rotatória, avistamos uma motocicleta, uma CB Twister, que já era de conhecimento da equipe, de denúncias, de que o condutor dessa motocicleta estaria fazendo o tráfico no modo delivery. Nós realizamos a abordagem, só que antes dele parar a motocicleta, ele acabou dispersando algum objeto ao solo e veio a parar alguns metros depois, na Rua Besouro da Mata", detalhou o GM.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram apenas um aparelho celular. No entanto, ao recuperarem o pacote arremessado pelo suspeito na via, localizaram duas porções de maconha já embaladas para venda. Ao ser questionado sobre a origem do material, o motociclista acabou confessando que armazenava mais itens ilícitos em sua residência, situada a poucos metros do local da abordagem. Em buscas no quarto do rapaz, os guardas localizaram o restante das drogas, a balança de precisão e a munição escondidos dentro do guarda-roupa.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para a tomada das providências legais. A motocicleta utilizada para as entregas também foi apreendida e entregue às autoridades. Segundo o GM Florencio, a documentação do veículo chamou a atenção da equipe policial. "É até estranho, porque normalmente eles usam motocicletas com pendências administrativas, mas essa é uma motocicleta certa. Se eu não me engano, está até no nome da mãe dele", concluiu o guarda.