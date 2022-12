GM de Arapongas prende suspeito de envolvimento em assassinato

Da Redação

A Polícia Civil informou que investiga o caso

Uma ocorrência de resgate animal que acabou com um homem suspeito de envolvimento em homicídio preso, em Arapongas, na tarde desta terça-feira (20). O detido, apesar de negar o crime, teria participado do assassinado de um jovem, de 23 anos, morto a tiros no final de semana.

Conforme a GM, na segunda-feira (19), após denúncias, uma equipe recolheu um cão que estava sem os devidos cuidados em um imóvel, e levou o animal até o Canil Municipal. Na terça, o homem, que teria participado da morte de Felipe Luciano da Cunha, foi até o canil tentar recuperar o cachorro.

Ao checar o nome dele no sistema, de acordo com a GM, a equipe descobriu que contra ele havia um mandado de prisão pelo artigo 121, homicídio. O rapaz foi detido e levado para a Cadeia Municipal de Rolândia.

O rapaz nega o envolvimento no crime. O pedido de prisão é temporária, podendo ser revertido para preventiva. A Polícia Civil informou que investiga o caso, que testemunhas estão sendo ouvidas e apura a participação dele no assassinato.

Relembre:

O rapaz que foi morto na tarde de sábado (17), em Arapongas, foi identificado por amigos e familiares, nas redes sociais. A identificação de Felipe Luciano da Cunha, conhecido como Ruivo, 23 anos, também foi confirmada pelo Instituto Médico Legal, em Apucarana.

Felipe Ruivo estava na rua Suiriri do Sul, no Conjunto San Rafael. Segundo informações que a polícia obteve com moradores, uma motocicleta, comdois homens, teria passado pela rua e o homem da garupa teria feito osdisparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas pode constatar a morte. O rapaz morreu no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram até o local da ocorrência e isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal. Nas redes sociais, dezenas de amigos já se manifestaram durante a tarde, demonstrando pesar pela morte de Ruivo.

