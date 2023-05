GM de Arapongas prende motorista bêbado envolvido em acidente

Da Redação

GM prendeu motorista embriagado

Um homem de 53 anos foi preso por embriaguez ao volante logo após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sábado (21), na Rua Tico Tico do Bico Amarelo, no Jardim Universitário, em Arapongas, no norte do Paraná. De acordo com o boletim de ocorrências divulgado pela Guarda Municipal (GM), uma equipe foi acionada para atender a ocorrência por volta das 22h50. Nenhum dos envolvidos ficou ferido.

No local estava o motorista que dirigia um Fiat Punto que a presentava sinais de embriaguez. Durante teste de alcoolemia foi constatado a ingestão de 0,65mg/l de álcool. A condutora do outro veiculo, um Polo, também foi submetida ao mesmo teste que não constatou a ingestão de álcool por parte dela. A mulher foi liberada e orientada a registrar um boletim de ocorrências. O motorista embriagado, entretanto, foi preso e encaminhado à delegacia.

Dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima e gera penalidade de sete pontos na carteira. O motorista ainda tem de pagar multa no valor de R$ 2.934,70. A habitação é recolhida e o motorista precisa passar novamente pela autoescola para voltar a dirigir.

Se o teste do etilômetro (popularmente chamado como teste do bafômetro) confirmar a presença de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar expelido ou mais, o motorista é preso e autuado por crime de embriaguez ao volante.



