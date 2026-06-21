Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
TRÁFICO DE DROGAS

GM de Arapongas prende motociclista que faria entrega de cocaína em Sabáudia

Suspeito pilotava moto com placa ilegível e admitiu aos agentes que estava a caminho de cidade vizinha para entregar os entorpecentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 10:00:37 Editado em 21.06.2026, 10:00:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

GM de Arapongas prende motociclista que faria entrega de cocaína em Sabáudia
Autor Cocaína apreendida com motociclista - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de sábado (20) no Jardim Aeroporto, em Arapongas (PR). A prisão ocorreu após agentes da Guarda Municipal abordarem o suspeito, que conduzia uma motocicleta com a placa de identificação ilegível pela Rua Capitão do Mato, nas proximidades do Centro Social Urbano (CSU).

-LEIA MAIS: 'Delivery' de drogas: suspeito de tráfico é preso pela Guarda Municipal em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a fiscalização de trânsito, a equipe constatou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado sobre a situação do veículo, uma Honda CG 125 Fan de cor preta, o homem alegou ter adquirido a moto de forma irregular para utilizar no trabalho. No entanto, ele mesmo confessou aos guardas que estava a caminho da cidade de Sabáudia para entregar "kits" de drogas que levava no bolso.

Na revista pessoal, os agentes localizaram 15 porções de substância análoga à cocaína, todas embaladas individualmente e prontas para a comercialização, além de um aparelho celular. Nenhum valor em dinheiro foi encontrado com o suspeito no momento da abordagem e, após consulta aos sistemas policiais, não foram identificadas pendências judiciais anteriores em desfavor dele.

Diante do flagrante e da confissão, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 5ª Central de Flagrantes da Polícia Civil, juntamente com a droga, o celular e a motocicleta apreendida. Na delegacia, a supervisão da Guarda Municipal confirmou que o veículo já possuía denúncias prévias de uso para o tráfico de entorpecentes. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi transferido para a Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV