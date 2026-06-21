GM de Arapongas prende motociclista que faria entrega de cocaína em Sabáudia

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de sábado (20) no Jardim Aeroporto, em Arapongas (PR). A prisão ocorreu após agentes da Guarda Municipal abordarem o suspeito, que conduzia uma motocicleta com a placa de identificação ilegível pela Rua Capitão do Mato, nas proximidades do Centro Social Urbano (CSU).



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Durante a fiscalização de trânsito, a equipe constatou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado sobre a situação do veículo, uma Honda CG 125 Fan de cor preta, o homem alegou ter adquirido a moto de forma irregular para utilizar no trabalho. No entanto, ele mesmo confessou aos guardas que estava a caminho da cidade de Sabáudia para entregar "kits" de drogas que levava no bolso.

Na revista pessoal, os agentes localizaram 15 porções de substância análoga à cocaína, todas embaladas individualmente e prontas para a comercialização, além de um aparelho celular. Nenhum valor em dinheiro foi encontrado com o suspeito no momento da abordagem e, após consulta aos sistemas policiais, não foram identificadas pendências judiciais anteriores em desfavor dele.

Diante do flagrante e da confissão, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 5ª Central de Flagrantes da Polícia Civil, juntamente com a droga, o celular e a motocicleta apreendida. Na delegacia, a supervisão da Guarda Municipal confirmou que o veículo já possuía denúncias prévias de uso para o tráfico de entorpecentes. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi transferido para a Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça.