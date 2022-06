GM de Arapongas prende jovem traficante e apreende cocaína

Da Redação

De acordo com a GM, denúncias informaram que o homem estava guardando drogas na casa dele

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas apreendeu mais de 600 gramas de cocaína e prendeu um jovem, de 25 anos, por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (20), na Vila Triângulo.

A equipe GAT realizava patrulhamento pela Rua Tangará esquina com a Rua Pomba Asa Branca, quando flagrou o suspeito. De acordo com a GM, denúncias informaram que o homem estava guardando drogas na casa dele.

Conforme a guarda, o homem estava fumando um cigarro de maconha, porém, esfarelou o baseado quando percebeu que iria ser abordado. Durante revista pessoal foi encontrado R$407 em dinheiro e um aparelho celular.

Já na casa do rapaz, com apoio da cadela de faro Dara do canil da GM, os guardas encontraram duas porções e um tablete de cocaína. Toda a droga pesou 657,6 gramas. A GM repassou que após a cocaína ser fracionada, poderia render até 1500 poções para a venda.

Mais 55 porções já prontas para a comercialização também foram apreendidas, cada uma era vendida no valor de R$50. Na casa os GMs ainda apreenderam duas balanças de precisão, munições e 83 gramas de maconha.

Diante do flagrante, o jovem foi preso e levado para a 22ª Subdivisão da Polícia Civil.