GM de Arapongas prende homem e apreende cocaína no Conjunto Águias

A equipe de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal (GM) de Arapongas, prendeu um homem por tráfico de drogas, no início da noite desta quinta-feira (18), no Conjunto Águias em Arapongas.

Conforme a equipe, durante patrulhamento um rapaz já conhecido no meio policial foi abordado em atitude suspeita. O homem estava com um cigarro de maconha em frente a uma casa utilizada como ponto de tráfico de drogas.

Na residência, a equipe encontrou um local improprio para moradia. Durante buscas foi localizado, em cima de um colchão uma bucha de cocaína e R$ 243,00 reais em cédulas trocadas.

Perguntado quem morava no local, o abordado informou que ele estava ficando nessa “biqueira”, e assumiu a propriedade da droga encontrada, assim como o baseado que estava fazendo o uso.

O homem informou haver mais droga na casa e mostrou o local. Foi encontrado no cano do vaso sanitário de um banheiro 30 porções da mesma droga.

Um caderno com anotações e contabilidade do tráfico além de uma chave pix anotada também foi encontrado. De acordo com a equipe, a chave pix estava em nome da esposa de um homem conhecido no meio policial por inúmeros crimes, inclusive tráfico de drogas.

O homem e as drogas foram encaminhados para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.

