GM de Arapongas prende homem com mandado de prisão em aberto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas foi acionada para atender uma suspeita de furto no interior do Cemitério Municipal, na madrugada desta terça-feira (4). Porém, enquanto faziam o patrulhamento no local, as autoridades realizaram a prisão de um outro homem.

continua após publicidade .

Por volta das 00h21, a GM saía de dentro do cemitério, quando se deparou com um homem suspeito. Ao avistar a viatura, o indivíduo, de 33 anos, tentou disfarçar, mas acabou chamando a atenção dos guardas.

- LEIA MAIS: Polícia Militar de Apucarana realiza reunião para aquisição de fuzis

continua após publicidade .

A equipe fez a abordagem e, ao consultar o centro de controle operacional, foi descoberto que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão.

De acordo com o relatório de ocorrências, foi necessário o uso de algemas. O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado até a Cadeia Pública da cidade de Rolândia.

Siga o TNOnline no Google News