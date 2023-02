GM de Arapongas prende 5 pessoas por tráfico de drogas; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher e quatro homens foram presos por tráfico de drogas em Arapongas, norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (20). A Guarda Municipal (GM) apreendeu mais de 200 pedras de crack, no Jardim Primavera.

continua após publicidade .

De acordo com a GM, a equipe realizava patrulhamento pelo jardim, quando flagrou quatro homens, já conhecidos no meio policial, em um terreno próximo da UBS do bairro e uma abordagem aconteceu.

Conforme a GM, uma mulher, que também é conhecida no meio policial, que estaria envolvida com o tráfico de drogas, apareceu nos fundos no terreno e também foi abordada.

continua após publicidade .

Durante buscas pelo local, onde todos estavam, a GM encontrou 221 pedras de crack, já embaladas para a venda. Denúncias informaram que todos estariam envolvidos com o tráfico e uso de drogas.

Todos os suspeitos foram presos e levados para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas. Confira mais detalhes no vídeo:

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .













continua após publicidade .













Siga o TNOnline no Google News