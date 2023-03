GM de Arapongas participa de instrução sobre Primeiros Socorros

Da Redação

Capacitação foi ministrada pelo socorrista Adriano Aparecido Soares

A integração da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, resultou no curso de noções básicas de primeiros socorros para a Guarda Municipal de Arapongas (GMA). As atividades foram realizadas na última quinta-feira, 30, no auditório do Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas (SIMA). A capacitação foi ministrada pelo socorrista do SAMU Arapongas, Adriano Aparecido Soares.

De acordo com informações, o conteúdo programático trouxe questões sobre: instruções de biossegurança; controle de hemorragia; desobstrução de vias aéreas; reanimação cardiorrespiratória; controle de vítima em crise convulsiva; fraturas; e outros procedimentos correlatos. O secretário da Segurança, Paulo Argati, falou da importância de ações como esta, aliando saúde e segurança. “ O objetivo é manter os agentes atualizados com o tema, por meio de aulas expositivas com problematização de situações. Isto traz aos guardas municipais maior proficiência. Noções em primeiros socorros que podem salvar vidas”, disse.

OUTRAS AÇÕES

Neste sentido, a Prefeitura de Arapongas tem realizado diversas ações, consolidando a parceria entre as Secretarias. Exemplo disso, a equipe de serviços do Centro Pop – especializado no atendimento para a população em situação de rua participou recentemente de uma capacitação sobre primeiros socorros, na sede do Corpo de Bombeiros de Arapongas. No ano passado, o Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam) e em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, passou a contar com um treinamento em primeiros socorros destinado aos cuidados com recém-nascidos, especialmente na prevenção de acidentes; em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. A lei nº 5.066 – de 25 de março de 2022, foi sancionada pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, sendo um projeto de autoria da vereadora Marilsa Staub. O projeto “Samuzinho Arapongas” – que integra as ações do programa “ Primeira Infância”, tem sido através de um cronograma específico, tanto nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS), quanto nas escolas municipais, com apresentação de teatro lúdico e instruções básicas sobre “Primeiros Socorros e prevenção de acidentes”. As atividades são conduzidas por profissionais do Samu de Arapongas, sendo possível através da parceira da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.

Agora é Lei

A Prefeitura do Município de Arapongas instituiu a Lei “Samuzinho”, n. 5.134 de 09 de novembro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade do curso de Primeiros Socorros nas Escolas Públicas e Centros Municipal de Educação Infantil (CMEI’s).

