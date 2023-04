GM de Arapongas notifica dois casos de maus-tratos a animais

Da Redação

Animal estava solto no centro da cidade e ganhou um novo tutor

Dois animais foram encontrados em situação de maus-tratos em Arapongas nesta quarta-feira, 26, por equipes do Grupo de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal (GM). Eles receberam denúncias e constataram os fatos no Jardim Baroneza e também na região central. Um dos animais havia sido adotado no canil municipal.

Segundo o relato do GDA, no Jardim Baroneza, havia denúncia de um cachorro de grande porte deixado no quintal de uma residência, em local com acúmulo de fezes e com terreno tomado por ervas daninhas. Neste local, já haviam duas notificações aplicadas anteriormente. A veterinária do órgão ambiental municipal, atestou condições inadequadas de bem-estar do animal, por essa razão, foi aplicado Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 3.120,10. O local estará sob monitoramento a fim de garantir a resolução da irregularidade constatada.

Outra situação ocorreu na região central, com um animal adotado no canil da cidade. Após denúncia repassada pela Secretaria de Meio Ambiente, equipes do GDA encontraram o cachorro solto na esquina da Rua Eurilemos com Avenida Arapongas. Foram adotados procedimentos contra o tutor do animal, que também recebeu Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 3.120,10. O animal já foi adotado por outra pessoa e o novo endereço estará sendo monitorado para garantir o bem-estar do cachorro.

