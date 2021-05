GM de Arapongas interrompe três festas durante a madrugada

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Durante a noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (30) a Guarda Municipal (GM) de Arapongas atendeu a três ocorrências de perturbação do sossego, ou seja, festas e reuniões familiares que desrespeitam o decreto estadual.

A primeira delas ocorreu no Conjunto Araucárias, ainda na noite de sábado. No local, os agentes orientaram os moradores da residência onde acontecia uma festa de aniversário.

De acordo com o relatório da GM, eles acataram as orientações e a equipe deixou o local, sem alteração.

No início da madrugada de domingo, na Rua Beija-flor Verde, os agentes chegaram a uma chácara onde acontecia uma confraternização entre família com aproximadamente 10 pessoas.

No local foi constatado que ocorria um churrasco com música alta, e o responsável pelo local foi chamado e orientado a encerrar o evento imediatamente. Ele obedeceu as ordens.

Ainda durante a madrugada, desta vez no Jardim San Rafael V, a GM foi acionada para conter uma reunião de jovens. O responsável pelo o evento encerrou a reunião, e se comprometeu a não mais descumprir o decreto estadual.