GM de Arapongas fez mais de 7 mil atendimentos em 2022; veja dados

Sestran divulgou o balanço dos serviços executados pela GM

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), divulgou nesta sexta-feira (13) o balanço dos serviços executados pela Guarda Municipal de Arapongas (GMA) ao longo de 2022. Segundo os dados - de janeiro a dezembro, foram realizados 7.262 atendimentos, entre eles: 59 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas; 59 prisões por tráfico; 14 veículos recuperados; quatro armas apreendidas; 770 atendimentos ou acompanhamentos relacionados à Maria da Penha; 1.327 registros de natureza ambiental. Já sobre apreensões de entorpecentes foram: 1.804 kg de cocaína, 1.919 kg de crack e 7.119 kg de maconha.

O secretário da pasta, Paulo Argati, avalia positivamente a atuação do efetivo, e já tem metas definidas para 2023. “ Os números mostram a presença da GMA nas ruas, atuando de maneira ostensiva, por meio de ações mais preventivas do que repressivas. E para o ano que começa, queremos intensificar as ações, contribuindo para a segurança pública. Lembrando que esses dados são apenas dos atendimentos da GMA, que também tem sido atuante nas ações conjuntas com as demais Forças de Segurança”, salientou.

PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 2023

Além disso, a Sestran já coordena as ações que integrarão o Plano Municipal de Segurança Pública de 2023 – medidas que concentram atividades conjuntas entre a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Comunitário de Segurança. Tal plano acontece desde 2017.

O lançamento oficial está previsto para acontecer no próximo dia 31. Na oportunidade, serão dados detalhes dos serviços de integração das Forças de Segurança, além de estatísticas e apresentação dos novos delegados. O ato contará com a presença de autoridades.

