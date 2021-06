GM de Arapongas faz resgate emocionante de cachorra; assista

Continua após publicidade

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas atendeu a uma ocorrência inusitada na noite desta sexta-feira na Zona Leste da cidade. Enquanto uma equipe realizava patrulhamento pela região, eles encontraram alguns moradores tentando salvar uma cachorrinha que estava presa nas grades de um portão. O fato aconteceu na Rua Garça Cinza, no Jardim São Carlos.

Imediatamente a equipe foi abordada pelas pessoas que pediam ajuda. Uma moradora do local, a trabalhadora autônoma Ana Hipólito, contou que estava em casa quando ouviu o desespero das crianças na casa vizinha. "Eles se mudaram ao lado da minha casa faz pouco tempo. Eu ouvi as crianças desesperadas porque a cachorrinha estava enroscada no portão. Elas tiveram medo porque entre as barras onde ela enroscou, tinha um ferro que poderia machucar. Os vizinhos tentaram tirar, mas a cachorra acabou mordendo um rapaz que tentava ajudar. Foi nesse momento que a GM chegou. A gente pediu ajuda e eles vieram", contou a moradora.

O animal acabou se enroscando provavelmente porque tentava sair da casa. De acordo com o relatório da GM a respeito desta ocorrência, os agentes foram verificar a situação e iniciaram algumas tentativas para retirar a cadela presa ao portão, por diversas maneiras e após a utilização de um macaco hidráulico, conseguiram afastar as grades obtendo sucesso. A cadela de nome "Megui" foi solta sem ferimentos ou problemas aparentes.

