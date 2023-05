GM de Arapongas encontra veículo que foi furtado em Apucarana

Da Redação

Trata-se de um Renault Sandero de cor prata, que foi já foi entregue às autoridades

Um veículo que foi furtado há alguns dias em Apucarana foi encontrado nesta segunda-feira, 15, em Arapongas, por uma equipe da Guarda Municipal (GM) da cidade. Trata-se de um Renault Sandero de cor prata, que foi já foi entregue às autoridades.

Segundo o relatório da GM, uma equipe realizava patrulhamento próximo da UBS Colúmbia, quando observou um veículo Renault Sandero de cor prata, que encontrava- se aberto, sem as chaves e com avarias no lado do motorista.

A equipe perguntou aos moradores se pertencia a algum vizinho, mas eles relataram que o veículo não pertence a nenhum deles e que está abandonado no local a pelo menos quatro dias.

A equipe fez a consulta via sistema e constatou que o veículo é produto de furto na cidade de Apucarana. Desta forma, o veículo foi encaminhado via guincho, para a delegacia de Arapongas para as providências cabíveis.

