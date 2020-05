GM de Arapongas encerra mais um evento irregular

No último sábado (9) a fiscalização da Guarda Municipal e Polícia Militar encerrou um evento em uma chácara nas proximidades de Estrada do Bule. Na oportunidade, aproximadamente 40 pessoas participaram de um churrasco, seguido de partida de futebol.

Ambas as práticas descumprem decretos municipais que determinam a suspensão de eventos ou festas de qualquer natureza que resultem na aglomeração de pessoas, como forma de combate à disseminação do coronavírus (Covid-19), além da prorrogação até o dia 30 de maio da suspensão de eventos e atividades desportivas que demandem contato físico entre os participantes, tais como partidas de futebol, futsal, voleibol, handebol e basquete, entre outros.

No local, as partes foram orientadas sobre as restrições impostas pela legislação e o momento de pandemia, finalizando o evento. “Fizemos a orientação aos envolvidos, que de imediato encerraram o evento irregular. No mesmo dia, fizemos vistoria em outros 12 pontos que contam com área para a prática esportiva, mas não encontramos nenhuma irregularidade, ou seja, aglomeração de pessoas. Seguimos com os serviços para evitar que a população descumpra as recomendações contidas em decretos municipais, controlando atividades irregulares”, disse o secretário de Segurança, Paulo Argati.

DENÚNCIAS

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) disponibiliza ramais telefônicos para denúncias relacionadas ao descumprimento dos decretos municipais durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). Além do 153, a população pode denunciar através dos telefones 9 9180- 0073/ 3902-1010 ou 0800 - 645 - 9060.