GM de Arapongas celebra 13 anos de criação; Assista

Uma solenidade em comemoração aos 13 anos da criação da Guarda Municipal de Arapongas foi realizada nesta quinta-feira (01). Devido à pandemia da Covid-19, o evento ocorreu em frente à sede da GMA (ao ar livre), com número reduzido de participantes, e cumprindo as demais medidas sanitárias.

Paulo Argati, secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito (Setran), reforçou a importância que a corporação exerce no campo da segurança pública. “ Seria quase que impossível deixarmos tal data passar em branco. É uma data importante que celebra a bagagem que a nossa GMA traz. É também um reconhecimento aos nossos homens e mulheres, que dão o máximo de si, todos os dias. Não é à toa que somos reconhecidos a nível de estado e país. Parabenizo e agradeço a cada integrante dessa valorosa instituição”, celebrou.

Em fala, o prefeito Sérgio Onofre enalteceu a qualidade dos GM’s, e disse que a considera uma das melhores do Brasil. “ Temos uma GM de excelência, e eu não tenho dúvidas que seja uma das melhores do país. Além dos investimentos que temos feito ao longo da nossa gestão, investimos também no humano, e é por isso que a nossa GM tem uma boa qualidade. Em qualquer lugar que eu vá, vocês são reconhecidos. Todos sempre vêm com grandes elogios a vocês. A segurança pública de Arapongas vive hoje algo que nós não víamos no passado, através de ações integradas; com as demais forças de segurança, e força total da nossa GMA”, frisou.

Onofre mencionou ainda que a GMA conta com um representante legal dentro da Câmara Municipal, através do vereador Major Arduim, um dos responsáveis pela criação da GM. Além disso, Onofre anunciou a vinda de recursos para a compra de novas pistolas 9mm, além do chamamento de novos Guardas Municipais – aprovados no último concurso, a partir do ano que vem.





Conquistas 2021

Importantes investimentos foram feitos na Guarda Municipal de Arapongas ao longo deste ano. Entre os exemplos, constam: aquisição de um drone de última geração e alta qualidade para reforço nas ações de segurança pública e trânsito; ampliação do efetivo das equipes Maria da Penha e Ambiental, de forma com que estes grupamentos específicos estejam a disposição para atendimento da população todos os dias da semana; expansão do convênio da SESP, expandindo para 10 telefones utilizados para confecção de notificações eletrônicas; aquisição de talionários eletrônicos; adesão ao programa “Fiscalização do Denatran” - o qual possibilitou a checagem de veículos e condutores a nível nacional; adesão à ferramentas de inteligência, como o acesso à câmeras da Viapar, acesso ao sistema Cortex do Ministério da Justiça - que através de inteligência artificial usa a leitura de placas de veículos por meio de câmeras espalhadas por rodovias, pontes, túneis, Ruas e Avenidas (país afora para rastrear alvos móveis em tempo real); adesão ao Sistema “Brasil Mais” também do Ministério da Justiça, gerenciado pela Polícia Federal e, que utiliza de imagens de satélite para a prevenção de crimes relacionados ao Meio Ambiente; aquisição de Fuzis 556, sendo a primeira Guarda Municipal do Paraná e a segunda do Brasil a dispor de tal armamento; criação de um novo aplicativo do Botão do Pânico para as mulheres vítimas de violência doméstica, retirando o ônus da Prefeitura que até então pagava por equipamentos alugados; disponibilização de vacina contra a Covid -19 a todos os servidores da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito; conquista do terreno para as futuras instalações da sede da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito e Guarda Municipal; continuidade no processo de instalação da torre de comunicação, que será instalada neste mesmo terreno disponibilizado para a Sestran, com previsão de término para agosto; processo de aquisição de coletes balísticos - previstos também para agosto; e processo de aquisição de novas cinco viaturas.





Nova viatura Patrulha Ambiental

Durante a solenidade, foi entregue também uma nova viatura – a ser utilizada pela Patrulha Ambiental. A Caminhonete Mitsubishi L200 veio através do intermédio do vereador Rodrigo de Deus (Republicanos), através do Deputado Federal Aroldo Martins (Republicanos), que fez a solicitação à Usina de Itaipu.





Certificado de Promoção

O evento foi marcado também pela entrega do certificado de promoção ao GM Maicon de Oliveira, que conforme decreto nº 358/2021 de 11 de junho de 2021, foi promovido à classe GM1.

Participaram também do evento, o vice-prefeito, Jair Milani, Major Reinaldo Gucci, Diretor de Trânsito, Renan Rodrigues Manoel, Secretário Municipal do Meio Ambiente, Rubens Franzin Manoel, o vereador Rubão, Presidente da Câmara Municipal, e vereadores Major Arduim, Rodrigo de Deus, Meyre Farias, Cecéu, Giuliano Castro da Silva, Superintendente da Guarda Municipal de Arapongas, Tenente Coronel Hiberaldi Correia de Lima, Comandante do 2º CRPM, Tenente Coronel Humberto Cavalcante, Major Israel Aparecido de Carvalho, Comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, Dr. Mauricio de Oliveira Camargo, Delegado Chefe da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, Tenente Júlia dos Santos Saldanha Frazatto, Comandante do Corpo de Bombeiros de Arapongas e Luiz Alberto Yokomizo, Presidente Do Conselho Comunitário de Segurança e Bem Estar Social.





