GM de Arapongas captura ave exótica na região central da cidade

Uma espécie exótica de pavão foi encontrada no quintal de uma residência na Rua Drongo, região central da cidade de Arapongas. Agentes da Guarda Municipal Ambiental (GDA) foram acionados para retirar a ave.

Segundo o registro da ocorrência, diversas ligações informaram que na Rua Drongo, havia aparecido uma ave que estava voando entre os quintais das residências naquela região e que a situação já ocorria há pelo menos uma semana.

Foi realizado monitoramento do local e identificada que a ave era uma espécie exótica de pavão. Conforme avaliação, foi verificado que o animal estava em condições de maus-tratos, devido a inexistência de alimentação e água e exposto a contato com cercas eletrificadas, situação que agravava as condições de risco para o animal.

Foi realizada a captura e encaminhamento do animal para local adequado em área rural. O GDA está realizando levantamentos para identificar o responsável pela ave e aplicar as penalidades cabíveis.

