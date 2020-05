GM de Arapongas apreende R$ 60 mil em cocaína

Três homens foram presos por tráfico de drogas na região central de Arapongas durante a noite desta terça-feira (05), pelo Grupo de Apoio Tático (GAT) da Guarda Municipal (GM). Com eles, foi apreendido aproximadamente R$ 60 mil em cocaína.

Os agentes realizavam patrulhamento pela região central da cidade quando perceberam a movimentação de uma pessoa em uma motocicleta repassando um objeto em uma sacola para uma pessoa que estava em um veículo gol, estacionado na Rua Rouxinol.

O homem na motocicleta foi abordado e reconhecido pelos agentes por ter passagens pela polícia. No boldo dele foram encontrados dois invólucros contendo cocaína que pesaram 100 gramas. Ele afirmou ter pego a droga com a pessoa que estava no gol branco e que teria pago a quantia de 3 mil reais.

Os agentes abordaram então o condutor e o carona do veículo gol, que permanecia estacionado no mesmo local. O homem afirmou ter entregue a droga e que teria recebido os 3 mil reais em dinheiro. A equipe deslocou até a casa do suspeito, e lá encontrou diversas embalagens com cocaína fracionada, que somada, totalizou o peso aproximado de 760 gramas. De acordo com os agentes da GM, toda essa droga fracionada para a venda renderia mais de 3 mil porções, cerca de R$ 60 mil em dinheiro com a venda.

Os homens presos foram encaminhados juntamente com a droga, dinheiro e outros objetos até a delegacia de Arapongas.