GM de Arapongas apreende mais de 160 Kg de drogas

Em onze meses, a Guarda Municipal de Arapongas apreendeu mais de 160 quilos de drogas. Os números constam em balanço divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran). Entre janeiro e novembro, a corporação atendeu 5.314 ocorrências, uma média de 16 por dia.

Só em relação à Patrulha Maria da Penha, que atua em situação de violência contra as mulheres, foram 525 atendimentos. Também foram realizadas 1.030 ações de combate a crimes ambientais.

Das drogas apreendidas, o maior volume foi de maconha: 159 kg. Os GMs também apreenderam 2kg de cocaína; 2 kg de crack e 308 comprimidos de LSD. No período, foram atendidas 94 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

“Temos um efetivo bastante ativo e que tem demonstrado uma boa atuação nas ruas da cidade. Lembrando que esses dados são apenas das ocorrências atendidas pelas equipes da GMA. Dados detalhados dos serviços de integração das Forças de Segurança serão lançados em janeiro de 2022, no Plano Municipal de Segurança Pública”, explica o secretário da pasta, Paulo Argati.

CONQUISTAS

Ao longo deste ano, diversos e importantes investimentos foram feitos para a Guarda Municipal de Arapongas. Entre os destaques constam:

- Aquisição de 2 fuzis .556 e Munição, investimento de R$ 23.339,12;

- Habilitação de Guardas municipais para uso da carabina Ctt .40 e também para o uso do fuzil .556;

- Requalificação de todo o corpo da Guarda em armamento e tiro;

- Implantação da torre de rádio digital, investimento no valor de R$ 274.500,00;

- Aquisição de impressoras e computadores para o serviço administrativo da Secretaria;

- Substituição do dispositivo do botão do pânico, para o aplicativo “Maria da Penha” - com botão do pânico ligado diretamente na central de atendimento da Guarda Municipal, conectado 24 horas por dia, podendo ser disponibilizado para um número maior de vítimas, trazendo maior economia e maior abrangência;

- Substituição dos talonários de notificação de trânsito, para um aplicativo de notificação, trazendo mais economia e praticidade;

- Aquisição de semáforos no valor de R$ 117.000,00;

- Investimento em sinalização viária, vertical e horizontal no valor de R$ 506.251,00

- Aquisição de coletes balísticos, investimento no valor de R$ 102.000,00;

- Aquisição de uma viatura para a patrulha ambiental, uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Usina Hidrelétrica de Itaipu;

- Aquisição de um veículo Ford Ka para o Centro de Monitoramento Municipal para atendimento aos prédios públicos do Município, no valor de R$ 51.950,00;

- Licitação concluída por ata de registro de preço para implantação de câmeras e alarmes nos prédios públicos do Município, no valor de R$ 878.000,00

- Iniciação do processo de troca do calibre do armamento da Guarda Municipal, passando do calibre .380 para o Calibre 9mm;

- Licitação concluída para aquisição de 05 novas viaturas para o patrulhamento, investimento no valor de R$ 770,000,00.

- Encaminhamento do projeto de construção da sede própria da Guarda Municipal de Arapongas (GMA) para Brasília. O documento dever ser protocolado junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.