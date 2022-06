GM de Arapongas apreende maconha e LSD; jovem é preso

Da Redação

Um jovem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas neste final de semana em Arapongas. A Guarda Municipal (GM) apreendeu maconha, LSD e pinos que são utilizados para armazenar cocaína.

continua após publicidade .

A guarda informou que o rapaz foi abordado na rodoviária e com ele estavam dois tabletes de maconha que pesaram 526 gramas. Já na casa do suspeito os GMs encontraram em uma churrasqueira mais 220 gramas do entorpecente.

No forro do banheiro da casa dos fundos, os guardas localizaram 350 pontos de LSD. O jovem confessou que estava traficando para pagar uma dívida de drogas que foram apreendidas recentemente. Pinos que estavam vazios, mas que geralmente são utilizados para armazenar cocaína foram apreendidos.

continua após publicidade .

O rapaz foi levado para a delegacia.

Quais os efeitos do LSD?

Efeitos psíquicos

Por ser um alucinógeno, o LSD causa delírios, alucinações, confusão mental e sinestesia — condição neurológica na qual os sentidos se misturam ou se confundem, como sentir cheiro de tato ou ver sons, por exemplo. Distorções das cores, movimentos e imagens também são sintomas recorrentes.