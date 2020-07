GM de Arapongas apreende maconha e cocaína

Continua após publicidade

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas apreendeu cocaína e maconha no Jardim Colúmbia I na madrugada deste sábado (13). Duas pessoas foram detidas suspeitas de tráfico de drogas.

A equipe Gat realizava patrulhamento pela Rua Corujão quando abordou um homem. Com ele foi encontrado uma porção de maconha e 29 buchas de cocaína. A GM também localizou R$225, dinheiro que seria da venda de drogas.

Já na casa do suspeito, com apoio do Canil da GM, foram encontrados mais 21,4 gramas de maconha que estavam em um quarto e outras 18,7 gramas no guarda-roupas além de uma balança de precisão.

A GM ainda localizou anotações relacionadas ao tráfico. Uma mulher que estava na casa também foi detida.

Os dois foram levados para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.