GM de Arapongas apreende crack e maconha no Jardim Primavera

Uma mulher foi presa e dois adolescentes foram apreendidos por guardas municipais no Jardim Primavera

Segundo relatório da ocorrência, durante patrulhamento na região, a equipe viu três pessoas em atitude suspeita e realizou abordagem. Em busca pessoal, foi encontrada com um dos suspeitos, uma balança de precisão e uma porção de maconha.

Com a mulher, havia um pacote de crack in natura, dentro da jaqueta que ela usava. Com o outro suspeito, nada ilícito foi encontrado, mas ele afirmou que ganharia cerca de R$ 100,00 para guardar a droga.

Os dois adolescentes foram apreendidos e a mulher, maior de idade, foi presa. A equipe fez contato com os responsáveis pelos adolescentes que acompanharam a apresentação da ocorrência.

Ainda segundo o relatório da GM, o crack apreendido pesou 83 gramas, que renderiam aproximadamente 400 “pedras” para venda.

