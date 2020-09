GM de Arapongas apreende cocaína no Flamingos - TNOnline

Continua após publicidade

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas informou que realizava patrulhamento pela Rua Azulão da Serra, no Conjunto Flamingos por volta das 23h de quinta-feira (6) quando a equipe flagrou uma mulher deixando uma casa, onde mora um rapaz já conhecido no meio policial por tráfico de drogas.

A GM realizou abordagem e constatou que no carro estavam três pessoas, com apoio de uma guarda mulher, foi realizada a revista pessoal na suspeita, sendo que no sutiã estavam três pinos com cocaína que ela teria comprado na casa de onde foi flagrada saindo.

A equipe Gat foi até a residência e encontrou duas pessoas. Já em cima do sofá haviam 19 porções de cocaína e embalagens. No quarto outras 17 porções da mesma droga foi localizada.

Em uma blusa que estava no quarto foi localizado mais um 'caroço' de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 25,9 gramas, que fracionados, renderiam mais umas 100 porções que seriam vendidas por R$20.

Já na cozinha a GM encontrou mais 8,6 gramas de cocaína em um prato e 19,9 gramas de maconha, além de dinheiro, que seria do tráfico.

A mulher aborda no começo da ocorrência disse que era apenas usuária, que tinha comprado os três pinos por R$50. O morador da casa foi preso. Ambos foram levados para a delegacia.