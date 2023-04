GM de Arapongas apoia campanha de conscientização do autismo

Da Redação

A ação conta com o grupo AMAAAR

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), por meio da Guarda Municipal de Arapongas (GMA) – Patrulha Escolar, tem dado apoio à campanha de Conscientização do Autismo. Neste ano, a ação nacional traz como tema central: “Mais informação, menos preconceito”.

Em Arapongas, a parceria é feita juntamente com o grupo Mães e Amigos dos Autistas de Arapongas (AMAAAR), com o desenvolvimento de encontros e palestras nas empresas, escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

Nesta semana, a coordenadora do grupo AMAAR e também conselheira tutelar, Heloísa Hollandini, acompanhada da equipe da Patrulha Escolar Comunitária, esteve na empresa Caemmun levando esclarecimentos e informações sobre o tema.

“No último dia 02, foi celebrado o dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, com isso, o mês será voltado para essas ações. Com apoio, respeito e informações podemos fazer a diferença”, disse Hollandini.

Outra agenda foi realizada no CMEI Luciana Regina dos Santos Ruis, no Conjunto Piacenza, envolvendo professores, direção, equipe pedagógica e alunos. Em cada ato, são distribuídos panfletos, além do repasse de outras informações, como o uso excessivo do celular e não supervisão dos pais ou responsáveis das crianças e adolescentes.

Agenda

Um cronograma de ações deve ser desenvolvido ao longo do mês, contando com a participação do grupo AMAAAR e Patrulha Comunitária Escolar – da GMA.

