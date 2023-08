GM auxilia remoção de crianças de casa insalubre em Arapongas

Uma equipe da Guarda Municipal (GM) de Arapongas foi acionada na manhã desta terça-feira, 15, para dar apoio a um trabalho do Conselho Tutelar da cidade, no resgate de 04 crianças que viviam com a mãe em uma casa em situação insalubre. O bairro onde a ocorrência foi registrada não foi divulgado.

Segundo o relatório da GM, o apoio ao Conselho Tutelar ocorreu em situação envolvendo a perda do poder pátrio, ou seja, a perda da guarda das crianças por parte da mãe. No endereço, após avaliação prévia do Conselho para se tomar tal medida, a equipe também constatou a residência em situação precária, sem alimentos na geladeira, com sujeira e entulhos dentro e fora da casa, em situação insalubre, pedaço de osso na porta de entrada, pilhas de roupa esparramadas pela casa entre outros.

As quatro crianças, que não tiveram as identidades divulgadas, foram levadas do local para serem tomadas as medidas cabíveis nesta situação, pelo Conselho Tutelar.

