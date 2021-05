GM Arapongas prende dois homens com crack e maconha

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (19), a Guarda Municipal de Arapongas prendeu na Rua Dragão do Brejo, no Conjunto Residencial Piacenza. O GAT em patrulhamento viu um homem, já conhecido no meio policial, e deu voz de abordagem. Com ele, foi encontrada uma sacola com balança de precisão e 50,4 gramas de cocaína.

Foi acionado o Canil/GM para dar apoio a saído. Conforme o boletim, uma outra pessoa que estava na casa citada tentou dispensar porções de crack ainda sem embalagem no vaso sanitário. Porém, equipe retirou o cano do vaso sanitário e encontrou 15 pedras de crack, pesando 5,8 gramas.

Ainda nas buscas pela casa, a GM localizou R$2,157 em dinheiro trocado, além de mais duas pedra de crack, um cigarro de maconha e outra porção de maconha, pesando 2,2 gramas. Nas buscas no carro do suspeito, a GM encontrou mais 14 porções de crack, pesando 724,8 gramas e mais 2 balanças de precisão. A equipe prendeu os dois homens, que foram encaminhados para a delegacia de polícia.