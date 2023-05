GM Arapongas flagra fogo a céu aberto, próximo ao Honpar

Da Redação

O foco causou uma grande fumaça que chegava até o hospital Honpar

Uma equipe da Guarda Municipal (GM) de Arapongas flagrou uma situação perigosa ocorrendo na região do Jardim Primavera. Um foco de incêndio foi localizado em um terreno na Rua Biguatinga, causando uma grande fumaça que chegava até o hospital Honpar. Com auxílio dos agentes, o foco de incêndio foi controlado por moradores. Ninguém foi preso.

Segundo o relatório da GM, durante patrulhamento pela Avenida Gaturamo, foi identificada fumaça em grande proporção, vindo da rua paralela. Como a poluição atmosférica estava chegando até o Hospital Honpar, causando riscos à saúde de pacientes, colaboradores e demais pessoas vizinhas, foi efetuada fiscalização para identificar a área de origem da infração.

Os Guardas encontraram um terreno na Rua Biguatinga, Jd. Primavera, com depósito de resíduos sólidos pegando fogo. Em contato com moradores vizinhos, esses informaram que um morador de rua havia queimado fios de cobre e isso tinha gerado o incêndio no local.

Diante da impossibilidade de localização do infrator, foi solicitado aos vizinhos que jogassem água nos materiais em chamas, com o acompanhamento e presença da equipe, o que promoveu melhoras consideráveis já na primeira intervenção.

Os moradores foram orientados sobre os procedimentos a serem executados e a acionar o Corpo de Bombeiros, caso o incêndio retornasse.

