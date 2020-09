GM Arapongas atende denúncia de possível envenenamento de capivaras - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Guarda Municipal de Arapongas recebeu nesta quarta (5), uma denúncia de um possível envenenamento de capivaras em uma propriedade rural do Bairro da Igrejinha, em Arapongas.

A equipe realizou a fiscalização e foi identificado próximo a ponte do Rio Pirapó (barragem da hidrelétrica), alguns locais com milho e um produto de cor azul clara, com indícios que poderia ser alguma substância tóxica.

Mediante das condições apuradas durante a verificação, a GM constatou um cercamento elétrico em parte da área para evitar que as capivaras pastassem na lavoura de trigo. A equipe coletou material suspeito para que a investigação seja feita.